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        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:20
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        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Akçakent Mahallesi'nde N.A'ya ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evin mutfak bölümündeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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