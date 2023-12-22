Çorum'da yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı

Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan 5 dilencinin üzerinde 920 lira bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik "Beyaz Mendil" operasyonu düzenledi.

Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan 5 dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 920 lira çıktı.

Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 5 dilenciye idari para cezası uygulandı.

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