Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı

        Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan 5 dilencinin üzerinde 920 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan 5 dilencinin üzerinde 920 lira bulundu.

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik "Beyaz Mendil" operasyonu düzenledi.

        Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan 5 dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

        Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 920 lira çıktı.

        Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 5 dilenciye idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da seyir halindeki tırın dorsesinde sızıntı oluşan oksijen tüpü kontr...
        Çorum'da seyir halindeki tırın dorsesinde sızıntı oluşan oksijen tüpü kontr...
        İskilip KYK öğrencilerine yangın eğitimi verildi
        İskilip KYK öğrencilerine yangın eğitimi verildi
        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
        Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
        Çorum'da bir kişi darbedildi
        Çorum'da bir kişi darbedildi
        Ayağı düdüklü tencereye sıkışan Asel bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Ayağı düdüklü tencereye sıkışan Asel bebeği itfaiye ekipleri kurtardı