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        İskilip KYK öğrencilerine yangın eğitimi verildi

        Çorum'un İskilip ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İskilip Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:43
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        İskilip KYK öğrencilerine yangın eğitimi verildi
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        Çorum'un İskilip ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İskilip Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi.

        İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce organize edilen eğitimde öğrencilere, olası yangın durumunda binanın nasıl tahliye edileceği ve yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

        Eğitimde ayrıca, yangın çeşitleri ve yangın tüpünün nasıl kullanıldığı da öğrencilere anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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