Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

        Çorum'un İskilip ilçesinde, oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde, oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Çavuş Mahallesi İğci Sokak'taki ikamette, aile fertleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. (56), oğlu S.A'yı (23) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da bir kişi darbedildi
        Çorum'da bir kişi darbedildi
        Ayağı düdüklü tencereye sıkışan Asel bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Ayağı düdüklü tencereye sıkışan Asel bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Çorum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Sungurlu'da 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı
        Sungurlu'da 8 derslikli anaokulunun temeli atıldı
        Çorum'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Çorum'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı