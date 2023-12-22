Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Çorum'un İskilip ilçesinde, oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Çavuş Mahallesi İğci Sokak'taki ikamette, aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. (56), oğlu S.A'yı (23) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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