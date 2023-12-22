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        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:07
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        Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.Ö. idaresindeki 19 UD 302 plakalı minibüs, Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü yakınlarında karşı yönden gelen U.Ş'nin kullandığı 66 ACL 547 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan G.Ş, A.D. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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