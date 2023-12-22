Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.Ö. idaresindeki 19 UD 302 plakalı minibüs, Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü yakınlarında karşı yönden gelen U.Ş'nin kullandığı 66 ACL 547 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan G.Ş, A.D. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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