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        Çorum'da seyir halindeki tırın dorsesinde sızıntı oluşan oksijen tüpü kontrollü boşaltıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde dorsesindeki oksijen tüplerinden birinde sızıntı meydana gelen seyir halindeki tır park edildi, güvenlik önlemleri altında tüpteki gaz kontrollü boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:52 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:52
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        Çorum'da seyir halindeki tırın dorsesinde sızıntı oluşan oksijen tüpü kontrollü boşaltıldı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde dorsesindeki oksijen tüplerinden birinde sızıntı meydana gelen seyir halindeki tır park edildi, güvenlik önlemleri altında tüpteki gaz kontrollü boşaltıldı.

        İskilip-Çankırı kara yolu 1. kilometresinde 19 AKK 436 plakalı tırın dorsesinde bulunan, Bayat Devlet Hastanesine götürülen oksijen tüplerinden birinde sızıntı olduğunu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti.

        Sızıntıyı önleyemeyen sürücü, 112'den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, yolu ulaşıma kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeden geçen araçlar ise tali yola yönlendirildi.

        İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri de sızıntı meydana gelen tüpe müdahale etti.

        Tüpteki oksijenin yaklaşık 1 saatte bitmesinin ardından jandarma ekipleri yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Tır, yapılan kontrolün ardından yeniden yola çıktı.

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