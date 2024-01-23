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        Çorum FK-Göztepe maçını kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek

        Ahlatcı Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçı kadın ve 17 yaş altı çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:39
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        Çorum FK-Göztepe maçını kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek
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        Ahlatcı Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçı kadın ve 17 yaş altı çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kısa süre önce karne alan çocuklara ve kadınlara karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti tanımlanacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Göztepe maçında tüm kadın ve 17 yaş altı çocuklarımıza biletler bizden. Tek yapmanız gereken, Passolig satış noktasından veya passolig.com.tr adresinden passolig kartınızı çıkarmak. Kadın ve çocuklarımız için güney kale arkası tribünden bilet aktarımı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Göztepe karşılaşması, saat 16.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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