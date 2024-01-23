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        Çorum'da kaza yaptıktan sonra bir kişiyi silahla yaralayan zanlı aranıyor

        Çorum'da otomobil ile kaza yaparak olay yerinden kaçan kişi, kısa süre sonra başka bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:20 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:20
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        Çorum'da kaza yaptıktan sonra bir kişiyi silahla yaralayan zanlı aranıyor
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        Çorum'da otomobil ile kaza yaparak olay yerinden kaçan kişi, kısa süre sonra başka bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, E.S. (18), 19 AED 352 plakalı otomobille İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.

        Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak uzaklaşan E.S, Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek H.K'yi (21) yaraladı.

        Yaralı halde Osmancık 4. Sokak'a giden H.K, yoldan geçen bir sürücü tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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