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        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldı

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:16
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        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldı
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        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023'te 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldığı bildirildi.

        Başhekim Sinan Zehir, kurumun sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasında, hastanelerinde 2023 yılında 1 milyon 778 bin 514 muayene yapıldığını kaydetti.

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 502 bin 140 kişinin randevu alarak muayene olduğunu, 69 bin 205 kişinin randevuya gelmediğini, sistem üzerinden randevuyu iptal etmediğini aktaran Zehir, "Sadece 1 dakikanızı ayırarak, bir kişiye daha tedavi şansı tanıyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bakanlığı tarafından 2017'de yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla Çorum'da yaptırılan 800 yataklı hastane, Çorum'un yanı sıra bölge illerine de hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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