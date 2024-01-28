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        Çorum'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı

        Çorum'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:04
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        Çorum'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı
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        Çorum'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Eskiköy köyünde çiftçilik yapan B.Ş. (42), belinden yaralı halde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Tedavi altına alınan B.Ş, polise verdiği ifadesinde, tabancasının, beline koyduğu sırada ateş alması sonucu yaralandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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