Çorum'da kazara kendini vuran kişi tedavi altına alındı

Çorum'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Eskiköy köyünde çiftçilik yapan B.Ş. (42), belinden yaralı halde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan B.Ş, polise verdiği ifadesinde, tabancasının, beline koyduğu sırada ateş alması sonucu yaralandığını söyledi.

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