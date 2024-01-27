Çorum'da 82 yaşındaki kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Ahmet Çapan'ı (82) Yıldızhan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören eşi, 112'den yardım istedi.
İbhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Çapan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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