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        Kadın girişimci mikrokredi desteği sayesinde kendi iş yerinin sahibi oldu

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da katalogla kozmetik ürünleri satarken mikrokredi desteği alarak kendi dükkanını açan kadın girişimci, 16 yıldır ticari hayatını büyüterek sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:34
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        Kadın girişimci mikrokredi desteği sayesinde kendi iş yerinin sahibi oldu
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        KEMAL CEYLAN - Çorum'da katalogla kozmetik ürünleri satarken mikrokredi desteği alarak kendi dükkanını açan kadın girişimci, 16 yıldır ticari hayatını büyüterek sürdürüyor.

        Evli ve 4 çocuk annesi Yıldız Göktürk, ev hanımıyken aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla kozmetik ürünleri satmaya karar verdi.

        Bu sırada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında kadınlara sağlanan mikrokrediden haberdar olan Göktürk, 2008'de 750 lira kredi kullanarak çok miktarda toptan kozmetik ve bijuteri ürünü satın aldı.

        Eşine ait pide fırını olarak faaliyet gösteren dükkanı ikiye böldüren Göktürk, iş yerinin diğer tarafında kozmetik ve bijuteri ürünlerini satmaya başladı.

        Satışlar arttıkça ürün çeşitliliğini artıran Göktürk, eşini ikna ederek fırını kapattırıp, dükkanını büyüttü.

        Cemilbey Caddesi'nde yaklaşık 60 metrekare dükkanda kozmetik ve bijuterinin yanı sıra kıyafet de satmaya devam eden Göktürk, gelecekte iş yerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

        Göktürk, AA muhabirine, kredi desteğiyle aldığı ürünleri sattıkça sermayesini büyüttüğünü ve her defasında daha fazla ürünü toptan satın aldığını söyledi.

        Ev hanımıyken kendi iş yerini açmanın, en büyük hayali olduğunu vurgulayan Göktürk, bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

        İşini severek yaptığını belirten Göktürk, "Bir masa kadar yerde satış yapmaya başladım, sonra dükkanı böldürdüm. Zamanla buraya da sığmadım. Şu anda 50-60 metrekare yere sahibim. Dükkanım, işim güzel. Mikrokredi desteğiyle bunu yaptım. Eşimin desteği de oldu, her zaman yanımdaydı." dedi.

        Göktürk, 16 yıldır azimle çalıştığını dile getirerek, "Kendime güvendim. Çevrem pes etmemi bekledi, eşime 'dükkanı bölme' dediler. Sıkılmadım, yılmadım, 'yapacağım' dedim. Benim hayalim bu. Yaptım da. Önceden bunları söyleyenler şimdi 'Seni bezdiremedik, eşinin elinden dükkanı aldın' dediler. Eşimi emekli ettim, ben çalışıyorum şimdi." diye konuştu.

        Kimsenin bir başkasına muhtaç olmaması gerektiğinin altını çizen Göktürk, "Herkes aklı, eli, bedeni, sağlığı varsa çalışsın. Hiçbir şey bilemiyorsa, el işi yapsın. Teyzeler parklarda oturup patik örüyor, satıyor. Bu utanılacak bir şey değil. Kimseye muhtaç olmasınlar, eşlerine bile. Kendi paranı harcamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Kıyafet toptancısı Osman Koçak ise Yıldız Göktürk ile yaklaşık 10 yıldır alışveriş yaptıklarını, Göktürk'ün çok dürüst bir esnaf olduğunu ve hiç sorun yaşamadıklarını söyledi.

        Dükkanın 10 yıllık müşterisi Keziban Akıskalıoğlu da Yıldız Göktürk'ün kendisi için aynı zamanda bir abla olduğunu anlatarak, "Yıldız ablanın esnaflığı süper, esnaflıktan ziyade bana ablalık yapıyor. Ürünlerinden ve güler yüzünden çok memnunum." dedi.

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