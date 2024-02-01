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        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:52 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:02
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Hasan K. (20) idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Burunçiftlik Üst Geçidi'nin altından geçtiği sırada yolun karşı şeridine geçerek 34 CUD 693 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hasan K. ile otomobillerde bulunan Hasan Mert K. (17), Ali T.T. (6) ve Beyza B.T. (11) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Hasan Mert K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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