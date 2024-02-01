Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Çorum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:13 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
        Oğuzlar Kaymakamı Turan'dan 71 yıldır günlük tutan Hastaoğlu'na ziyaret
        Oğuzlar Kaymakamı Turan'dan 71 yıldır günlük tutan Hastaoğlu'na ziyaret
        Çorum'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Çorum'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını d...
        Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını d...
        Çorum'da telefon dolandırıcılığı bankacı ve polisin müdahalesiyle önlendi
        Çorum'da telefon dolandırıcılığı bankacı ve polisin müdahalesiyle önlendi
        Çorum'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı