Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Oğuzlar Kaymakamı Turan'dan 71 yıldır günlük tutan Hastaoğlu'na ziyaret

        Çorum'un Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, ilçede 70 yıldır günlük tutan Abdullah Hastaoğlu'nu evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar Kaymakamı Turan'dan 71 yıldır günlük tutan Hastaoğlu'na ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, ilçede 70 yıldır günlük tutan Abdullah Hastaoğlu'nu evinde ziyaret etti.

        Turan, ziyarette Hastaoğlu'nun hediye ettiği ajandalardan oluşan günlükleri inceledi.

        Hastaoğlu ile ilçenin geçmişiyle ilgili sohbet eden Turan, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

        Turan, Abdullah Hastaoğlu'nun yaklaşık 70 yıldır günlük tutmasının çok kıymetli bir çalışma olduğunu söyledi.

        İlçenin geçmişinin kayıt altına alındığını belirten Turan, "70 yıldır her günü kaleme alan Abdullah amca, geleceğe iyi bir miras bırakacak. İlçemiz için geçmişe dönük olayları ve hatıraları kaleme alan Abdullah amcayı tebrik ediyorum. İlçe insanlarımızın Abdullah amcayla sohbet etmelerini ve günlüklerini okumalarını tavsiye ederim." dedi.

        Hastaoğlu ise ziyaret dolayısıyla Turan'a teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

        "1953'ten beri deftere her gün ne yaptıysam onu yazıyorum. Misafirim gelmişse onu yazıyorum. Boş kalan günüm hiç olmadı. Haberleri izleyip, o gün Türkiye'de önemli bir olay olduysa onu da yazarım, hava durumlarını da her gün yazarım. Mesela bundan 25 yıl önce bu günkü hava durumunu bulabilirsiniz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
        Çorum'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Çorum'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını d...
        Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını d...
        Çorum'da telefon dolandırıcılığı bankacı ve polisin müdahalesiyle önlendi
        Çorum'da telefon dolandırıcılığı bankacı ve polisin müdahalesiyle önlendi
        Çorum'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Laçin Kaymakamı Şimşek, Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları inceledi
        Laçin Kaymakamı Şimşek, Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları inceledi