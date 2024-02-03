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        Çorum FK, Gençlerbirliği maçına hazır

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:23
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        Çorum FK, Gençlerbirliği maçına hazır
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, koşuyla başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

        Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

        Ligde yaptığı 20 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 34 puanla 6. sırada bulunan Çorum ekibi, Gençlerbirliği'ni yenerek son haftalarda aldığı iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

        Çorum FK'de sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Massis Gülük, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.

        Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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