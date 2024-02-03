Çorum FK, Gençlerbirliği maçına hazır

Ligde yaptığı 20 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 34 puanla 6. sırada bulunan Çorum ekibi, Gençlerbirliği'ni yenerek son haftalarda aldığı iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

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