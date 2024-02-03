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        Çorum'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:03
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        Çorum'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, tedavi altına alındı.

        F.Y. idaresindeki 55 BF 137 plakalı otomobil ile A.M'nin kullandığı 19 T O577 plakalı taksi, Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 1. Sokak'ta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile takside bulunan anne ve bebeği, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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