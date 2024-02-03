Çorum'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Çorum'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, tedavi altına alındı.
Çorum'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, tedavi altına alındı.
F.Y. idaresindeki 55 BF 137 plakalı otomobil ile A.M'nin kullandığı 19 T O577 plakalı taksi, Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 1. Sokak'ta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile takside bulunan anne ve bebeği, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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