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        Çorum'da kedi ve köpeğin dostluğu kamerayla görüntülendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kedi ile köpeğin kurduğu dostluk kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:12
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        Çorum'da kedi ve köpeğin dostluğu kamerayla görüntülendi
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kedi ile köpeğin kurduğu dostluk kamerayla görüntülendi.

        Sunguroğlu Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir kaldırımda kedi ve köpeğin güneşli havanın tadını çıkardığı anlar görenleri gülümsetti.

        Yerleşimin az olduğu bölgede kedi ve köpeğin uzun süredir birlikte vakit geçirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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