Çorum'da kedi ve köpeğin dostluğu kamerayla görüntülendi

Yerleşimin az olduğu bölgede kedi ve köpeğin uzun süredir birlikte vakit geçirdiği öğrenildi.

Sunguroğlu Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir kaldırımda kedi ve köpeğin güneşli havanın tadını çıkardığı anlar görenleri gülümsetti.

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