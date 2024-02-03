Çorum FK, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi süren Atakan Cangöz ve Massis Gülük, forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Çorum ekibi, Gençlerbirliği'ni de yenerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
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