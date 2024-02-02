Sungurlu'da yangın çıkan evde hasar oluştu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi'nde Ali Gedik'e ait iki katlı evin birinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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