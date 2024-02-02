Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sungurlu'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi'nde Ali Gedik'e ait iki katlı evin birinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        ÇORUM'DA REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ...
        ÇORUM'DA REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ...
        Çorum'da refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü...
        Çorum'da refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 1 ölü...
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakala...
        Çorum'da FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakala...
        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
        Çorum'da bir kişi kendisini 3 yerinden bıçakladı
        Oğuzlar Kaymakamı Turan'dan 71 yıldır günlük tutan Hastaoğlu'na ziyaret
        Oğuzlar Kaymakamı Turan'dan 71 yıldır günlük tutan Hastaoğlu'na ziyaret