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        Çorum'da para karşılığı eczaneye taşla saldırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

        Çorum'da, eczaneye para karşılığı taşla saldırdığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:53 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:58
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        Çorum'da para karşılığı eczaneye taşla saldırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
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        Çorum'da, eczaneye para karşılığı taşla saldırdığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde bir eczanenin camlarını taş atarak kıran 2 kişi, polis ekiplerini görünce motosiklete binerek kaçtı.

        Polis ekiplerince kimlikleri belirlenen şüpheliler M.E.Y. ve S.A.B. gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen şüphelilerin ilk ifadelerinde, eczaneye saldırmak için F.Ç'den para aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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