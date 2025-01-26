Çorum'da para karşılığı eczaneye taşla saldırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Çorum'da, eczaneye para karşılığı taşla saldırdığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'da, eczaneye para karşılığı taşla saldırdığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde bir eczanenin camlarını taş atarak kıran 2 kişi, polis ekiplerini görünce motosiklete binerek kaçtı.
Polis ekiplerince kimlikleri belirlenen şüpheliler M.E.Y. ve S.A.B. gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerin ilk ifadelerinde, eczaneye saldırmak için F.Ç'den para aldıklarını söyledikleri öğrenildi.
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