Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yakınlarının hastaneden almadığı yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

        Çorum'da, yakınlarının hastaneden almaya gelmediği yaşlı kadın, ikna edilerek huzurevine yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yakınlarının hastaneden almadığı yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
        ABONE OL

        Çorum’da, yakınlarının hastaneden almaya gelmediği yaşlı kadın, ikna edilerek huzurevine yerleştirildi.

        Alınan bilgiye göre, Miyase A'nın (91) Karadona köyündeki evinde rahatsızlanması üzerine köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekibi, Miyase A'yı evinden alarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Burada tedavisi tamamlandıktan sonra sağlık ekipleri, yakınlarını telefonla arayarak Miyase A'yı hastaneden almalarını istedi.

        Yakınlarından olumsuz yanıt alan hastane görevlileri, Miyase A'yı kentteki bir huzurevine yerleşmesi konusunda ikna etti.

        Polisler tarafından hastaneden alınan yaşlı kadın, kentteki bir huzurevine yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Çorum'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Çorum'da para karşılığı eczaneye taşla saldırdığı iddia edilen 2 kişi yakal...
        Çorum'da para karşılığı eczaneye taşla saldırdığı iddia edilen 2 kişi yakal...
        Çorum'da otomobilin iş yerinin duvarına çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Çorum'da otomobilin iş yerinin duvarına çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Kaymakam Vatansever, Dodurga'ya veda etti
        Kaymakam Vatansever, Dodurga'ya veda etti
        Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 3 bin 800 metrelik ağ bulundu
        Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 3 bin 800 metrelik ağ bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Çorum Belediyesini ziyaret etti:
        Adalet Bakanı Tunç, Çorum Belediyesini ziyaret etti: