Çorum'da yakınlarının hastaneden almadığı yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

Polisler tarafından hastaneden alınan yaşlı kadın, kentteki bir huzurevine yerleştirildi.

Yakınlarından olumsuz yanıt alan hastane görevlileri, Miyase A'yı kentteki bir huzurevine yerleşmesi konusunda ikna etti.

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