Çorum FK, Ali Akman'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Akman'ı transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Akman'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Belçika liginde Dender forması giyen 22 yaşındaki santrforla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Çorum FK'de 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Ahlatcı Çorum FK'mize hoş geldin Ali Akman. Ali'ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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