Çorum FK, Ali Akman'ı transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Belçika liginde Dender forması giyen 22 yaşındaki santrforla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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