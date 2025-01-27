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        Çorumlu koleksiyoner 5 yılda topladığı yaklaşık 400 model otomobili özenle saklıyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da çocukluk döneminde sahip olduğu 2 model otomobille bu konuda başlayan ilgisini yetişkinlik döneminde sürdüren 53 yaşındaki Mehmet Selim Kamitoğlu, sahip olduğu yaklaşık 400 model otomobilden oluşan koleksiyonunu ofisinde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:29
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        Çorumlu koleksiyoner 5 yılda topladığı yaklaşık 400 model otomobili özenle saklıyor
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        KEMAL CEYLAN - Çorum'da çocukluk döneminde sahip olduğu 2 model otomobille bu konuda başlayan ilgisini yetişkinlik döneminde sürdüren 53 yaşındaki Mehmet Selim Kamitoğlu, sahip olduğu yaklaşık 400 model otomobilden oluşan koleksiyonunu ofisinde sergiliyor.

        Kentte beyaz eşya mağazası bulunan Kamitoğlu, çocukluk döneminde sahip olduğu iki model otomobili muhafaza etti.

        Yetişkinlik döneminde sosyal medyada düzenlenen mezatlarda model otomobil alınıp satıldığını gören Kamitoğlu, çocukluğundan beri ilgi duyduğu model otomobillerin koleksiyonunu yapmaya karar verdi.

        Tutkunu olduğu otomobil markalarından başlamak üzere bu alanda nadir bulunan model otomobilleri toplamaya başlayan Kamitoğlu, 5 yılda topladığı yaklaşık 400 model otomobili iş yerindeki ofisinde sergiliyor.

        "Paha biçilemez" olarak nitelendirdiği koleksiyonu için bütçe ayıran, mesai harcayan Kamitoğlu, model otomobillerini her hafta pamuk ve fırça kullanarak özenle temizliyor.

        Kamitoğlu, AA muhabirine, 1/18 ölçekli model otomobillerden oluşan koleksiyonuna çok değer verdiğini, model otomobillerle vakit geçirmenin, temizleyip sergilemenin kendisi için terapi gibi olduğunu söyledi.

        Koleksiyonuyla sürekli iç içe olmak için ofisinde sergilemeyi tercih ettiğini anlatan Kamitoğlu, "Bu bir hobi ama meşakkat, heyecan ve mesai istiyor. Bu sizi tedavi ediyor. Bir psikoloğa gitmek yerine bu arabaları alıp temizlemek çok güzel. Model otomobilleri temizlerken bu arabaya binip gezdiğinizi hayal ediyorsunuz. İşin en güzel tarafı bu. Gerçeğini alamıyorsunuz ama o arabanın bire bir orijinalini temizlerken sanki binip onunla gezmiş gibi hissediyorsunuz." diye konuştu.

        - "Bunu temizlerken başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz"

        Model otomobillerini haftada bir tek tek temizlediğine işaret eden Kamitoğlu, şöyle devam etti:

        "Hem temizlemiş oluyorum hem zaman geçirmiş oluyorum. Bunu temizlerken başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Çünkü aynasının, armasının kırılmamasına, parçalarının bozulmamasına, çizilmemesine son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Beyaz sirke ile temizleyip kuruladıktan sonra rafa koyuyorum. Dikkatli temizlemek zorunda olduğumuz için beynimiz odaklanıyor ve kafanız bomboş oluyor. Telefonu bile sessize alıyorum ki çaldığında dikkatimi dağıtmasın, model otomobilin bir yerine zarar vermeyeyim diye. Çünkü bunlar özel otomobiller. Bizde arması olmayan, aynası kırılmış araçların kıymeti kalmıyor."

        Model otomobillerin oyuncakçılarda satılan oyuncaklardan çok farklı olduğunu vurgulayan Kamitoğlu, şunları kaydetti:

        "Bunlar özel üretim araçlar. Bunları üreten özel markalar var. Bunların hiçbiri oyuncakçılarda satılmıyor, yurt dışından temin ediliyor. Türkiye'ye nadir olarak geliyor. Bu alandaki marka, bir firmaya başvurup bazı modellerinin model arabalarını yapmak için izin alıyor. O modelin bire bir aynısını çok düşük miktarda, örneğin 30 adet yapıyor. Bu tür limitli arabalar, koleksiyoncular için çok kıymetli. Bu tür özel araçları bulmak çok zor. Bende yaklaşık 400 model araç var. Bunun 200'e yakını limitli araçtır. En nadir model araçlardan var bende."

        Kamitoğlu, model otomobil mezatları dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde güzel dostluklar edindiklerini, koleksiyonların yanı sıra günlük hayatla ilgili konularda da birbirlerine yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

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