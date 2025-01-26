Çorum'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

İlk incelemede üzerinde darp ve kesi izine rastlanmayan Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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