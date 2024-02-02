ÇORUM'DA REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ÇORUM´dasürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Ankara karayolu 5´inci kilometresinde bulunan Burunçiftligi köprü altında meydana geldi. Çorum´dan Ankara yönüne seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçti. Ters dönerek sürüklenen otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Hasan Mert Kesgin (17), Hasan Kesgin (20), Ali Tahir Topaloğlu (6) ve Beyza Betül Topaloğlu (11) yaralandı. Yaralılardan Hasan Mert Kesgin'in kaza sırasında araçtan savrularak yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Mert Kesgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.