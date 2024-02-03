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        Oğuzlar'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:11
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        Oğuzlar'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

        Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliğince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlattı.

        Emniyet birimleri, ilçede otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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