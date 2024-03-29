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        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:01
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        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi, silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kurusaray köyünde Emrah K'ye (29), bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Emrah K, ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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