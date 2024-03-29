Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Emrah K, ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurusaray köyünde Emrah K'ye (29), bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi.

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