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        Kargı Belediye Başkanı Dereli, görevine başladı

        CHP'den Kargı Belediye Başkanlığına seçilen Hamit Dereli, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:57
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        Kargı Belediye Başkanı Dereli, görevine başladı
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        CHP'den Kargı Belediye Başkanlığına seçilen Hamit Dereli, görevine başladı.

        CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci ile birlikte Kargı İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Dereli, partilileriyle birlikte Kargı Belediyesi'ne yürüdü.

        Burada belediye personelince çiçekle karşılanan Dereli, belediye personeli ile selamlaşarak makama geçti.

        Makamda Kargı Belediye Başkanvekili Nevzat Kuzu'dan görevi devralan Dereli, görevine başladı.

        Dereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        Çalışmalara yarından itibaren başlayacağını ve ilçedeki değişimin herkes tarafından fark edileceğini belirten Dereli, "31 Mart 2024 seçimleri sonuçlandı. Bundan sonra çalışma zamanı. Bundan sonra az konuşup çok çalışacağız. Her şey güzel olacak. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Bayramdan sonra asıl çalışmalarımız başlayacak. Hepiniz Kargı’'daki değişimi fark edeceksiniz." dedi.

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