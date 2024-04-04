Alaca Belediye Başkanı Arslan, görevine başladı
MHP'den Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Arslan, görevine başladı.
MHP'den Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Arslan, görevine başladı.
Alaca İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Alaca Belediyesi'ne giden Arslan, belediye çalışanlarınca karşılandı.
Burada vatandaşlarla dua eden Arslan, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.
Törene, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.
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