Ortaköy Belediye Başkanı İspir, görevine başladı
AK Parti'den ikinci kez Ortaköy Belediye Başkanı seçilen Taner İspir, mazbatasını aldı.
AK Parti'den ikinci kez Ortaköy Belediye Başkanı seçilen Taner İspir, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Ortaköy Belediyesine giden İspir, burada kurum çalışanları tarafından karşılandı.
Ortaköy İlçe Müftüsü Mustafa Tarık Koca'nın dua etmesinin ardından makamına geçen İspir, yeni dönem için görevine başladı.
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