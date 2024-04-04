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        Ortaköy Belediye Başkanı İspir, görevine başladı

        AK Parti'den ikinci kez Ortaköy Belediye Başkanı seçilen Taner İspir, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:11
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        Ortaköy Belediye Başkanı İspir, görevine başladı
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        AK Parti'den ikinci kez Ortaköy Belediye Başkanı seçilen Taner İspir, mazbatasını aldı.

        İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Ortaköy Belediyesine giden İspir, burada kurum çalışanları tarafından karşılandı.

        Ortaköy İlçe Müftüsü Mustafa Tarık Koca'nın dua etmesinin ardından makamına geçen İspir, yeni dönem için görevine başladı.

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