İskilip'te çiftçilere 4 bin 200 ceviz fidanı dağıtıldı

Törene İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan ile ceviz üreticileri katıldı.​​​​​​​

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, marjinal tarım arazilerine kapama ceviz bahçelerinin kurulması amacıyla "Cevizciliğin Geliştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

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