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        Çorum Uğurludağ'da AK Parti ile MHP'li grup arasında 'seçim' arbedesi

        ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP'nin adayı Zeki İpek 1533 oy aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:30
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        Çorum Uğurludağ'da AK Parti ile MHP'li grup arasında 'seçim' arbedesi
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        ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP'nin adayı Zeki İpek 1533 oy aldı. 13 oy farkla AK Parti'li adayın seçimi kazandığı ilçede 92 oyun da geçersiz sayılmasıyla olay çıktı. Belediye önünde silah sesleri de duyulurken, olaylara polis müdahale etti.

        Uğurludağ ilçesinde 31 2024 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP adayı Zeki İpek 1533 oy alırken, 92 oy ise geçersiz sayıldı. MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Seçim Kurulu başta olmak üzere, İl Seçim ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. Üç yerden de ret cevabı gelmesi üzerine akşam saatlerinde ortam gerildi ve iki grup arasında arbede çıktı, belediye önünden silah sesleri duyuldu.

        İki grup arasında arbede çıkan arbede, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın da devreye girmesiyle daha fazla büyümeden engellendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, boş kovanlar bölgeden toplandı. Cumhuriyet Savcılığı, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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