Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci görevine başladı

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da katıldı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Oğuzlar Belediyesi'ne giden Cebeci, burada eski Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından karşılandı.

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