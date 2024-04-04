Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci görevine başladı
CHP'den Oğuzlar Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Cebeci, görevine başladı.
CHP'den Oğuzlar Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Cebeci, görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Oğuzlar Belediyesi'ne giden Cebeci, burada eski Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından karşılandı.
Burada Yıldırım'dan belediye başkanlığı mührünü teslim alan Cebeci, görevine başladı.
Cebebi, makamında tebrikleri kabul etti.
Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da katıldı.
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