Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci görevine başladı

        CHP'den Oğuzlar Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Cebeci, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:50 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den Oğuzlar Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Cebeci, görevine başladı.

        İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Oğuzlar Belediyesi'ne giden Cebeci, burada eski Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından karşılandı.

        Burada Yıldırım'dan belediye başkanlığı mührünü teslim alan Cebeci, görevine başladı.

        Cebebi, makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?

        Benzer Haberler

        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya görevine başladı
        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya görevine başladı
        Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, görevine başladı
        Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, görevine başladı
        Ortaköy Belediye Başkanı İspir, görevine başladı
        Ortaköy Belediye Başkanı İspir, görevine başladı
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın mazbatasını aldı
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın mazbatasını aldı
        Alaca Belediye Başkanı Arslan, görevine başladı
        Alaca Belediye Başkanı Arslan, görevine başladı
        Kargı Belediye Başkanı Dereli, görevine başladı
        Kargı Belediye Başkanı Dereli, görevine başladı