Çorum'da esnaf 5 yıldır caddede kurulan iftar sofrasında buluşuyor

Çorum'da Alaybey Caddesi'nde esnaf, her yıl ramazan ayının bir günü caddeye kurulan sofrada iftar yapıyor.

Kentin tarihi geçmişe sahip caddelerinden Alaybey Caddesi'nde esnaf, 5 yıl önce iftar programı organizasyonu yapmaya başladı.

Her yıl ramazan ayının önceden belirlenen bir gününde iftar sofrasını caddeye kuran esnaf, hep birlikte oruçlarını açıyor.

Bundan sonraki yıllarda da sürdürülmesi planlanan iftar programına bu yıl yaklaşık 120 kişi katıldı.

Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan esnaf, ardından bol ve bereketli kazanç için dua etti.