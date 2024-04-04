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        Çorum'da esnaf 5 yıldır caddede kurulan iftar sofrasında buluşuyor

        Çorum'da Alaybey Caddesi'nde esnaf, her yıl ramazan ayının bir günü caddeye kurulan sofrada iftar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:57 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:57
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        Çorum'da esnaf 5 yıldır caddede kurulan iftar sofrasında buluşuyor
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        Çorum'da Alaybey Caddesi'nde esnaf, her yıl ramazan ayının bir günü caddeye kurulan sofrada iftar yapıyor.

        Kentin tarihi geçmişe sahip caddelerinden Alaybey Caddesi'nde esnaf, 5 yıl önce iftar programı organizasyonu yapmaya başladı.

        Her yıl ramazan ayının önceden belirlenen bir gününde iftar sofrasını caddeye kuran esnaf, hep birlikte oruçlarını açıyor.

        Bundan sonraki yıllarda da sürdürülmesi planlanan iftar programına bu yıl yaklaşık 120 kişi katıldı.

        Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan esnaf, ardından bol ve bereketli kazanç için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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