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        Aşdağul'da yağmur duası edildi

        Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde geleneksel yağmur duası etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:35
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        Aşdağul'da yağmur duası edildi
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        Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde geleneksel yağmur duası etkinliği düzenlendi.

        Aşdağul Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Derneğince Şehit Polis Mustafa Yaşar Açık Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Ortaköy Müftüsü Sadık Saran dua etti.

        Duanın ardından davetlilere yemek ikram edildi.

        Aşdağul Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Öncül, AA muhabirine, geleneksel etkinlikte vatandaşların desteğiyle temin edilen kurbanların kesildiğini söyledi.

        Beldede yağmur duası geleneğini yaşatmak istediklerini belirten Öncül, "Atalarımızdan gördüğümüz geleneksel yağmur duası ve kurbanımızı halkımızdan aldığımız bağışlardan karşılamaktayız. Yağmur bol olduğunda şükür maiyetinde, az olduğunda yağmur duası yapıyoruz. Cenabı Allah'tan yağmur niyaz etmek niyetiyle kurbanımız kesip, Aşdağul beldesi halkının tamamını davet edip, duamızı yapıyoruz." dedi.

        Etkinliğe Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Emniyet Amiri Yunus Emre Çetinkaya, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile vatandaşlar katıldı.

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