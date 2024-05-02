Çorum'da jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öbektaş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.