Çorum FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol, Geraldo, Toure ve Ahmet İlhan Özek katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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