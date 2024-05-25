Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç, Ş.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmancık'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.Ç, E.T, Ş.D. ve H.Ç'yi takibe aldı.

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