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        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:07
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        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmancık'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.Ç, E.T, Ş.D. ve H.Ç'yi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

        Araçtaki aramada, 500 gram uyuşturucu ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç, Ş.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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