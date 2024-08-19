Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Fatih Karagümrük maçına ilişkin, "Sonuç olarak çok mutlu değiliz kazanmak istediğimiz ve bence hak ettiğimiz bir gündü. Sevindirici kısmı geçen seneki oyun gücümüzü hissettirdiğimiz bir müsabaka oldu." ifadelerini kullandı.

Özbalta, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında dün Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Kendi evlerinde kazanmak için maça çıktıklarını vurgulayan Özbalta, şunları kaydetti:

"Evimizde ligin açılış maçını yaptık. Geçen hafta verdiğimiz kötü görüntü üzerine evimizde galibiyet ile başlamak istiyorduk. Maçın ilk yarısında gerek hücumda gerek savunmada daha iyi bir enerji ve oyun vardı. Nedenini bilmediğim şekilde iptal olan gol ile 6-7 tane net gol fırsatlarından faydalanamadık. Skor üstünlüğünü şanssız bir gol ile kaybettik. Sonrasında organize atak girişimleri ile beraberlik golünü bulduk. Sonuç olarak çok mutlu değiliz kazanmak istediğimiz ve bence hak ettiğimiz bir gündü. Sevindirici kısmı geçen seneki oyun gücümüzü hissettirdiğimiz bir müsabaka oldu. Hepimiz üzülüyoruz ama hepimizin sevineceği günler de olacak inşallah. Daha önce nasıl başardıysak yine başaracağız. Stadyuma gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."