Çorum'da yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı

Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

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