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        Çorum'da yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı

        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 19 kişinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:09
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        Çorum'da yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 19 kişinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

        16-23 Eylül tarihlerinde yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yalama kararı bulunan 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

        Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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