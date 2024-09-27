Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da boru ve kuyuya sıkışan kedi ve köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın gider borusuna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da boru ve kuyuya sıkışan kedi ve köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın gider borusuna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Sunguroğlu Mahallesi Osmanlı Apartmanı'nın atık su gider borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

        Sungurlu Gençlik Merkezi bahçesindeki su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Trump, Zelenskiy ile görüşecek
        Trump, Zelenskiy ile görüşecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”

        Benzer Haberler

        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'dan uğurlandı
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, Çorum'dan uğurlandı
        Çorum'da kasa ve reyon fiyatları farklı olan 9 markete ceza uygulandı
        Çorum'da kasa ve reyon fiyatları farklı olan 9 markete ceza uygulandı
        İskilip'te Ahilik Haftası kutlandı
        İskilip'te Ahilik Haftası kutlandı
        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet'in cansız bedeni bulundu (2)
        Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet'in cansız bedeni bulundu (2)
        Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişi devrilen otomobilinde ölü bulund...
        Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişi devrilen otomobilinde ölü bulund...
        Çorum'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi
        Çorum'da kamu personeline CİMER eğitimi verildi