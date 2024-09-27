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        Dodurga'da doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor

        Çorum'un Dodurga ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:38
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        Dodurga'da doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, doğalgaz altyapısı için kazı çalışmalarının Fatih Caddesi'nde sürdüğünü belirtti.

        Daha önce yapılan 20 kilometrelik hatta ek olarak bu yıl 1 kilometre daha boru hattı döşeyeceklerini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp kışın soğuğunda yürekleri ısıtmış olacağız. Çalışmaların 1 ay sürmesi planlanıyor. Bu yılki çalışma da tamamlandığında Dodurga'da 21 kilometrelik hat abonelerin kullanımına sunulmuş olacak. Doğalgaz olmayan mahallelerimizin de bir an evvel doğal gaza kavuşmaları için çalışmalar devam edecek."

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