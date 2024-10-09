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        Çorum'da 5,80 promil alkolü çıkan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi

        Çorum'da aracını yol ortasına park eden ve 5,80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 40 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:11
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        Çorum'da 5,80 promil alkolü çıkan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi
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        Çorum'da aracını yol ortasına park eden ve 5,80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 40 bin lira para cezası uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, Osmancık ilçesinden Çorum'a geldiği öğrenilen M.S. (45) Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde aracını yol ortasında durdurdu.

        Bu sırada başka bir olayı soruşturan polis ekipleri, yol ortasında bulunan aracı kontrol ettiklerinde sürücünün araç içerisinde alkol aldığını gördü.

        Araçtan indirilen sürücünün yapılan kontrolünde 5,80 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Daha önce 7 kez ehliyetinin alındığı tespit edilen sürücüye, 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 8. defa el konuldu.

        Alkollü sürücü ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken, araç trafikten men edilerek çekiciyle oto parka kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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