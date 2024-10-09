Çorum'da parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İlçedeki bir parkta görüştüğü Fatih Han Y'yi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Furkan K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde, olayda kullandığı silahla yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede 6 Ekim'de Furkan K, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta parkta tartıştığı Fatih Han Y'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.
Yaralanan Fatih Han Y. ise kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınmıştı.
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