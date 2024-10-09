Çorum'da parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Yaralanan Fatih Han Y. ise kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınmıştı.

İlçedeki bir parkta görüştüğü Fatih Han Y'yi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Furkan K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde, olayda kullandığı silahla yakalandı.

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