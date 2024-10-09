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        Çorum'da parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:24
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        Çorum'da parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        İlçedeki bir parkta görüştüğü Fatih Han Y'yi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Furkan K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde, olayda kullandığı silahla yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçede 6 Ekim'de Furkan K, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta parkta tartıştığı Fatih Han Y'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

        Yaralanan Fatih Han Y. ise kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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