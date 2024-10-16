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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, ligin ilk 8 haftasını değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Bu sene ligde denge unsurları değişti. Sezon başı 'bu takım acaba düşmemeye oynar mı?' diyebileceğiniz takım artık kalmadı, Malatyaspor'u bir tarafa bıraktığımızda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:09
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        Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, ligin ilk 8 haftasını değerlendirdi:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Bu sene ligde denge unsurları değişti. Sezon başı 'bu takım acaba düşmemeye oynar mı?' diyebileceğiniz takım artık kalmadı, Malatyaspor'u bir tarafa bıraktığımızda." dedi.

        Özbalta, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum FK'nin birçok açıdan kötü bir durumda olmadığını söyledi.

        Geçen yıl play-off yarı finalinde elendiklerini, bu yıl da benzer bir başarı elde etmeyi hedeflediklerini ancak lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Özbalta, oyuncuların da iyi bir giriş yapamadıklarının farkında olduğunu ve üzüldüklerini kaydetti.

        Ligdeki 8 maçın 4'ünde gol yemediklerine dikkati çeken Özbalta, son 2 maçta 4 puan aldıklarını, 8. haftadaki Iğdırspor maçının ikinci yarısında takımın özlenen futbolu ortaya koyduğunu vurguladı.

        Bu yıl ligin çekişmeli olduğunu aktaran Özbalta, şunları söyledi:

        "Bu yıl geçen yılki gibi değil. Takımlar biten sezondaki gibi değil. Bu sene ligde denge unsurları değişti. Sezon başı 'bu takım acaba düşmemeye oynar mı?' diyebileceğiniz takım artık kalmadı, Malatyaspor'u bir tarafa bıraktığımızda. Sezon başlarken aramızda da konuştuk. Geçen seneki gibi bir lig yok, herkes kendine göre derli toplu takımlar elde etti. Bazı takımların bu ligde yeni oynayan oyuncu sayısı fazla, Iğdırspor gibi takımlar var. Geçen ligi açamayan Erzurumspor, 14 oyuncuyu arasına katıp devam ediyor. Ciddi bir ligdeyiz bu sene. 'Geçen sene finalden dönen Çorum FK'nin neden şu anda 17-18 puanı yok' diye düşünerek hareket edersek, 'Niye 5 maç üst üste kazanamıyoruz' diye hareket edersek, Çorum FK'ye çok zarar veririz."

        Taraftarlara takımı desteklemeleri çağrısında bulunan Özbalta, "Son 2 haftada gol yemeden 4 puan aldık. Bunun üzerine koyarak devam etmemiz lazım. 'Neden 13'üncü sıradayız, neden 8'inci sıradayız', 8'inci olduğumuzda 'neden 2'nci değiliz' demememiz gereken bir ligdeyiz. Yukarı doğru çıkabileceğimize çok inanıyorum. O pozisyona geldiğimizde ayaklarımız yere sağlam bassın. Her iki durumda da bu seneyi itidalli şekilde, düşünce gücüyle kazanmamız gereken bir sezondayız." ifadelerini kullandı.

        Milli maç nedeniyle lige verilen arayı verimli değerlendirdiklerini bildiren Özbalta, ligin 9. haftasında deplasmanda Boluspor ile oynanacak karşılaşmaya hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

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        Galeri

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