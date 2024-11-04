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        Çorum'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

        Çorum'da park halindeki 2 araca çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 04.11.2024 - 00:42
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        Çorum'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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        Çorum'da park halindeki 2 araca çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.

        Begüm Ü. idaresindeki 02 FU 116 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Doktor İlhan Gürel Caddesi'nde park halindeki 2 araca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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