Çorum'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, prematüre bebeklerin birer "minik savaşçı" olduğunu söyledi.

Prematüre bebekler konusunda toplumda farkındalığın artması gerektiğini belirten Yağan, "Prematüre konusunda mücadele, belki de en başta prematüre doğumların önüne geçerek olabilecektir. Bu da düzenli gebelik takibi, belki enfeksiyonların önlenmesi, beslenmenin düzelmesi gibi konularda toplumun bilgilendirilmesi, yine sağlık çalışanları olarak bizlerin üzerinde." dedi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir de bebeklerin artık çok daha kıymetli olduğunu ifade ederek, "Biz doğum oranı düşen bir şehiriz. İstiyoruz ki önümüzdeki dönemde şehrimizde ve ülkemizde doğum ve normal doğum oranları artsın. Hastanemiz normal doğum açısından bölgedeki en donanımlı hastanelerden. Yetişmiş eleman açısından da son derece donanımlıyız." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ise kadın doğum servisinin çok nitelikli hizmet verdiğini, kısa süre içinde prematüre retinopatisi muayenesini de başlatarak önemli bir eksikliği gidermiş olacaklarını belirtti. Hastanede günlük 3 bin acil servis, 10 bine yakın poliklinik hizmeti verdiklerini vurgulayan Komut, şunları kaydetti: "Neredeyse il dışına hiç sevk yapmayan bir hastane haline geldik. Geçen ay ortalama acil serviste günlük 3 bin, poliklinik alanlarında 6-10 bin aralığında hasta kabul eden bir hastane olmamıza rağmen il dışı sevklerimiz aylık 70 civarına indirildi. Amacımız 70'i sıfıra indirmek. Bu 70 sevkin neredeyse yarısı prematüre retinopatisi muayenesi nedeniyle kuvöze koyup başka illere sevk etmek zorunda kaldığımız bebeklerdi. İnşallah bundan sonra bu sevkimiz de ortadan kalkacak."