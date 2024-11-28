Çorum'da "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında Atatürk İlkokulu ve Bahçelievler İlkokulu'nda etkinlikler düzenlendiği belirtildi.