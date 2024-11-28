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        Çorum'da "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" başladı

        Çorum'da "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:05
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        Çorum'da "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" başladı
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        Çorum'da "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında Atatürk İlkokulu ve Bahçelievler İlkokulu'nda etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Çocukların müzik ve hareketle iç içe olması, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Çocukların etkinliklere katılmaları hem yüzlerini güldürdü hem de doyasıya eğlenmelerini sağladı. Proje kapsamında okullarımızda öğretmenlerimiz eşliğinde yapılan temel hareket eğitimi, eğitsel oyunlar, dikkat ve beceri oyunları, koordinasyon parkurları, nefes egzersizi gibi etkinlikler öğrencilerimizin yüzünü güldürdü." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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