Sungurlu'da 3 Dünya Engelliler Günü kutlandı

Öte yandan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bölükbaşı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

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